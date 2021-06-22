График пунктов вакцинации от коронавируса сделают более удобным для дончан

На Дону пункты вакцинации от ковида изменят время работы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В донской столице состоялся региональный штаб, на котором обсудили ситуацию с ковидом в регионе. Как заявил губернатор Василий Голубев, ситуация остается напряженной, но стабильной.
- Мы понимаем, что она в любой момент может измениться, если не обеспечить достаточный уровень тестирования населения и не организовать массовую вакцинацию граждан, - отметил глава региона.
Кроме того, губернатор назвал одну из причин, из-за которой не все дончане делают вакцины. Это – неудобное время работы прививочных пунктов.
- График работы пунктов вакцинации должен быть максимально удобным для жителей. Сделайте так, чтобы люди пришли на вакцинацию в удобное для них время. Не ждите заседаний штабов – качественно и продуманно организуйте работу на своих территориях. Плохо организованный процесс – одна из главных причин низкого уровня вакцинации, - обратился Василий Голубев к главам городов и районов.
Также губернатор поручил подготовить до конца этой недели предложения по обязательной вакцинации отдельных категорий работников – водителей общественного транспорта, работников общепита, социальных учреждений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Василий Голубев пригрозил ввести в регионе обязательную вакцинацию
Это могут сделать, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжит ухудшаться (подробнее)