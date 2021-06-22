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Общество22 июня 2021 15:36

График пунктов вакцинации от коронавируса сделают более удобным для дончан

Такое поручение дал губернатор Ростовской области
Анна ШИЛЯЕВА
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На Дону пункты вакцинации от ковида изменят время работы

На Дону пункты вакцинации от ковида изменят время работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице состоялся региональный штаб, на котором обсудили ситуацию с ковидом в регионе. Как заявил губернатор Василий Голубев, ситуация остается напряженной, но стабильной.

- Мы понимаем, что она в любой момент может измениться, если не обеспечить достаточный уровень тестирования населения и не организовать массовую вакцинацию граждан, - отметил глава региона.

Кроме того, губернатор назвал одну из причин, из-за которой не все дончане делают вакцины. Это – неудобное время работы прививочных пунктов.

- График работы пунктов вакцинации должен быть максимально удобным для жителей. Сделайте так, чтобы люди пришли на вакцинацию в удобное для них время. Не ждите заседаний штабов – качественно и продуманно организуйте работу на своих территориях. Плохо организованный процесс – одна из главных причин низкого уровня вакцинации, - обратился Василий Голубев к главам городов и районов.

Также губернатор поручил подготовить до конца этой недели предложения по обязательной вакцинации отдельных категорий работников – водителей общественного транспорта, работников общепита, социальных учреждений.

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