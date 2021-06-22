Глава раскритиковал ход прививочной кампании в регионе Фото: сайт правительство РО

Губернатор Василий Голубев пригрозил ввести в регионе обязательную вакцинацию, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не изменится в лучшую сторону. Такое заявление глава региона сделал сегодня, 22 июня, на заседании оперштаба по предупреждению распространения COVID-19.

- Если не продолжим менять ситуацию, то вместо добровольного решения нам предстоит принять более жесткие меры. Для этого достаточно решения на уровне санитарного врача. И если оно состоится, тогда появится слово «обязательное», особенно это касается сотрудников организаций, которые постоянно и большом количестве общаются с людьми, - сказал Василий Голубев.

Также глава областного правительства отметил, что на вакцинацию некоторые «смотрят сквозь пальцы и в ряде органов исполнительной власти».

- Если ситуация будет развиваться не в нужном нам направлении, мы переведем на дистанционную работу определенное количество людей. Однако должно быть всем понятно, что это сделают без стимулирующих выплат и без премий, - пригрозил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сегодня же глава донского Минздрава предложил обязательную вакцинацию при плановой госпитализации и поездке в санаторий