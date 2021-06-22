Глава ростовского Минздрава наметил увеличить темпы вакцинации и внести прививку в национальный календарь

Юрий Кобзев призвал увеличить план по вакцинации трудоспособного населения с до 90%. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев заявил о необходимости увеличить темпы вакцинации в регионе и внести прививку от коронавируса во национальный календарь. Это и другие предложения он озвучил на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в регионе.

- Надо ускоренно проводить кампанию. По темпам в июне мы вакцинируем в среднем 3600 человек в день. С такими темпами мы к сентябрю не достигнем требуемого для создания коллективного иммунитета процента привитых, - рассказал глава ведомства.

Юрий Кобзев сообщил, что 541 тысяча дончан прошла первый этап вакцинации, а 438 тысяч получили уже оба компонента вакцины. При этом, представители старшего поколения привиты более чем на 40%, а трудоспособные охвачены вакцинацией на 27%. Глава ведомства предложил увеличить план по вакцинации трудоспособного населения с 60% до 90%.

Также глава областного Минздрава отметил, что на сегодня регион получили 630 тысяч комплектов вакцин от коронавируса. На днях ожидается поступление еще более 120 тысяч доз.

Кроме того, Юрий Кобзев обратился к губернатору с предложением сделать прививку от коронавируса обязательной.

- Вакцинация — национальная задача. Другие регионы переводят этот процесс из добровольного в рамки национального календаря прививок, - приводит довод Юрий Кобзев, ссылаясь на проблемы в других регионах. - На востоке и на севере страны уже растет заболеваемость индийским подтипом коронавируса, который переносится тяжелее.

Также глава минздрава предложил обязательную предварительную вакцинацию для отбывающих на санаторно-курортное лечение, плановым больным, поступающим в стационар. А тем, кто попал в больницу экстренно, - ставить прививку до выписки домой.

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