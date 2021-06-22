В Ростовской области усилят контроль за масочным режимом

Замгубернатора считает, что муниципалитеты должны усилить патрулирование общественных мест. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев предложил возобновить работу контролирующих мобильных групп. Об этом он заявил на заседании областного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе.

- На рабочей встрече с МВД мы обговорили возобновление работы мобильных групп по контролю соблюдения масочного режима в общественных местах, - сказал Михаил Корнеев. - Так, за последнюю неделю, количество мобильных групп увеличилось вдвое — до 153.

Среди положительных примеров заместитель губернатора привел Волгодонск, Шахты, Аксай и Сальск, среди отстающих назвал Боковский, Кагальницкий, Шолоховский и другие районы.

Также замгубернатора обратился к министерствам с требованием усилить контроль соблюдения требования санитарного режима на подведомственных предприятиях.

Кроме того, призвал Роспотребнадзор совместно с Минздравом и правоохранительными органами усилить контроль в аэропортах на время периода отпусков. А также особо тщательно проверять развлекательные заведения на соблюдение масочного режима и нарушение времени работы до полуночи.

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