«Всем захотелось в Сочи?»: ростовчане пожаловались на большие очереди на вакцинацию

В Ростове продолжается прививочная кампания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону активно продолжается прививочная кампания. Сейчас желающих вакцинироваться стало так много, что возле некоторых пунктов образовались очереди. Об этом сообщили жители в социальных сетях.

По словам очевидцев, подождать пришлось желающим вакцинироваться в Западном микрорайоне. Очереди появились возле мобильных пунктов в двух торговых центрах. Кто-то посчитал, что связан такой спрос с тем, что многие собрались в поездки.

Очевидцы заметили, что раньше очередей на прививку не было. Фото: vk.com/etorostovnadonu

— Раньше очередей не было! Всем захотелось в Сочи? — написал один из пользователей.

Другие же предположили, что вакцинироваться в выходной день просто удобнее. Поэтому многие отправились на прививку именно сегодня.

Власти заверили, что вакцины хватит всем желающим. В правительстве области сообщили, что, по данным на 25 июля, в городе имеется 12 000 доз препарата.

Напомним, 23 июля Ростов поставил рекорд по вакцинации. Так, за сутки в донской столице привились более четырех тысяч человек.