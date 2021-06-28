Есть ли дефицит вакцины в Ростове-на-Дону: отвечает администрация города

За сутки вакцинировались три тысячи жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону выросло число желающих сделать прививку. 26 и 27 июня возле пунктов вакцинации появились очереди, а люди забеспокоились, хватит ли препарата на всех. В администрации ответили, сколько доз вакцины осталось в городе.

По данным администрации, в городе есть все три препарата — «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак».

— Основной является «Спутник V», ее в наличии — 6 794 дозы. В резерве имеет вакцина на 4 640 человек, — прокомментировали администрации, — сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

За минувшие сутки прививку сделали более трех тысяч ростовчан. 2 535 жителей были записаны на вакцинацию на 28 июня.

Напомним, всего в Ростове-на-Дону работают 56 пунктов вакцинации, 28 из них — стационарные, еще столько же — мобильные. Кроме того, городе есть и 47 выездных прививочных бригад.

Ранее мы писали о том, чем отличаются российские вакцины «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак». Ученый рассказал, какой из трех препаратов считается самым эффективным.