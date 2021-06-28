В Ростовской области начала ухудшаться ситуация с распространением коронавируса

Регион уже перешагнул порог в 200 заболевших за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в этом июне начала резко ухудшаться ситуация с распространением COVID-19. Так, например, достаточно высокий прирост инфицированных зафиксировали на последней неделе месяца.

Если 25 числа за сутки подтвердили 190 положительных тестов, то 26 - уже 199. А 27 июня регион впервые за длительное время перешагнул порог в 200 заболевших за сутки. Таким образом, общее число выявленных случаев с начала пандемии составило 98 650 человек. Коэффициент распространения вируса все еще держится на 1, до этого он был ниже.

Стоит добавить, что в свете этих тревожных извести многие жители Дона решили не играть в рулетку с инфекцией и привиться. В пунктах вакцинации сейчас собираются целые очереди. Только по данным за вчера, прививки сделали 590 512 человек, 459917 из них уже полностью завершили вакцинацию.