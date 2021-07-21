В Ростове начали умирать пациенты, повторно заболевшие коронавирусом

Медик призвал жителей Дона делать прививки, чтобы ситуация в больницах не ухудшалась Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице начали умирать пациенты, которые повторно заболели COVID-19. Об этом сообщил главный врач Ростовской областной больницы Вячеслав Коробка.

- В нашем моногоспитале из тех, кто завершил процесс вакцинации, еще никто не погиб. Зато уже есть потери среди пациентов, не просто вторично заболевших ковидом, но и вторично госпитализированных из-за этого в тяжелом состоянии, - подчеркнул Вячеслав Коробка.

Медик призвал жителей Дона делать прививки для того, чтобы ситуация в больницах не ухудшалась. Сейчас, по словам специалиста, только в РОКБ открыли уже третье инфекционное отделение. Ковидный госпиталь больницы вынуждены были расширить до 450 коек, 40 из них реанимационные.

- Скафандроподобные СИЗы в почти 40-градусную жару в красной зоне, операции в процедурных кабинетах, больные, которые рады даже каталке в коридоре, в чистой зоне – таково реальное положение дел. А в этом время не соблюдающие санитарные правила приятно проводят время в общественных местах. Только попадая на инфекционную койку они готовы признать, как сильно были неправы, - рассказал главный врачи Ростовской областной больницы Вячеслав Коробка.

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