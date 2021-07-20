Ковидный госпиталь Ростовской областной больницы расширили до 450 коек

Вячеслав Коробка считает, что вакцинироваться должен каждый. Фото: РОКБ

В Ростове ковидный госпиталь Областной больницы расширили до 450 коек, 40 из них реанимационные. При этом еще в начале месяца было 200 мест, работало два инфекционных отделения, а сейчас пришлось ввести уже третье. И все это во многом происходит из-за людей, которые не носят маски и не делают прививки, заявил главный врач РОКБ Вячеслав Коробка.

Все, кто сегодня отказываются носить маски и избегают вакцинации по надуманным поводам, должны осознавать, что из-за них медпомощь по неинфекционным профилям стала менее доступной, и сокращение ее объемов может больно ударить по ним же или их близким, - подчеркнул Вячеслав Коробка.

Специалист добавил, что в госпитале сегодня лечат 390 пациентов, большинство - в тяжелом состоянии. По словам Вячеслава Коробки, из этих людей иммунизацию завершили только 12 человек, то есть 3,1% от поступивших.

- Еще раз напоминаю: ни одна из вакцин не дает абсолютной гарантии, но уже есть клиническая практика, которая свидетельствует, что среди привитых тяжелые осложнения, вызванные ковидом, бывают, но нечасто. В нашем моногоспитале из тех, кто завершил процесс вакцинации, еще никто не погиб. Зато уже есть потери среди пациентов, не просто вторично заболевших ковидом, но и вторично госпитализированных из-за этого в тяжелом состоянии, - рассказал Вячеслав Коробка.

Главвравч больницы также отметил, что «серьезные недомогания после вакцины регистрируются у единиц, до сих пор вполне штатно реагировали и аллергики, и гипертоники, и онкобольные».

- Скафандроподобные СИЗы в почти 40-градусную жару в красной зоне, операции в процедурных кабинетах, больные, которые рады даже каталке в коридоре, в чистой зоне – таково реальное положение дел. А в этом время не соблюдающие санитарные правила приятно проводят время в общественных местах. Только попадая на инфекционную койку готовы признать, как сильно были неправы, - сказал главный врачи Ростовской областной больницы Вячеслав Коробка.

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