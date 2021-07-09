Главный санврач Дона: «Молодежь от 18 до 35 лет легкомысленно относится к вакцинации»

Привились пока только 20% людей от 18 до 35 лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области люди в возрасте от 18 до 35 лет довольно легкомысленно относятся к вакцинации от COVID-19, заявил главный санврач региона Евгений Ковалев. Он озвучил эту информацию сегодня, 9 июля, на заседании оперштаба.

- Мы видим, что всего 20% среди людей от 18 до 35 лет пошли и сделали хотя бы одну прививку. При этом самые высокие темпы распространения коронавируса именно в этой возрастной категории. Нужно точечно работать с возрастными группами. У для этого нас есть время, силы и средства. Вакцина поступает, на мой взгляд, в достаточном объеме. Какого-то резкого дефицита, как в других субъектах у нас нет, - отметил Евгений Ковалев.

Из-за такого отношения повсеместно происходит передача COVID-19, и это требует усиления санитарных ограничений, добавил глава управления Роспотребнадзора. Также, по мнению Евгения Ковалева, постановление об обязательной иммунизации в такой ситуации было принято своевременно.

После отчета главы Роспотребнадзора губернатор Василий Голубев анонсировал ужесточение антиковидных ограничений в регионе.

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