Василий Голубев анонсировал ужесточение антиковидных ограничений в Ростовской области

Планы губернатор озвучил на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19/ Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 9 июля, Василий Голубев анонсировал ужесточение антиковидных ограничений. Эту информацию глава региона озвучил на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

- С учетом тех предписаний, которые мы получили от Роспотребнадзора, я послушаю доклады о новом проекте постановления №272. В случае его доработки в течение сегодняшнего дня и первой половины завтрашнего этот документ будет подписан. В нем четко обозначены задачи, которые будут реализовываться на территории области с точки зрения корректировок, а где-то и ограничений, - сказал Василий Голубев.

Такое заявление губернатор сделал после отчета главного санврача региона Евгения Ковалева, который сообщил о резком росте заболеваемости во всех территориях и возрастных группах. Больше всего вирусу теперь подвержены подростки и люди в возрасте от 18 до 50 лет. Также Евгений Ковалев рекомендовал перевести на удаленку всех непривитых работников старше 65 лет.

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