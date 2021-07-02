Власти Ростовской области подтвердили введение обязательной вакцинации

Сейчас в пунктах вакцинации собираются внушительные очереди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В правительстве Ростовской области подтвердили информацию о введении обязательной вакцинации. Ситуацию прокомментировал начальник управления информполитики Сергей Тюрин.

- Все верно. Врио главного санитарного врача, исходя из анализа складывающейся эпидситуации, подписал соответствующее постановление. Оно опубликовано на сайте ведомства, - сказал Сергей Тюрин.

Ранее было опубликовано соответствующее постановление Роспотребнадзора. В документе четко указано, какие категории граждан обязаны пройти вакцинацию. Это сотрудники торговли, пассажирских перевозок, общепита, работники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, бытовых услуг, ЖКХ.

Прививки также должны сделать прививки работники МФЦ, финансовых организаций, детских игровых комнат, центров и лагерей, салонов красоты, СПА-салонов, саун, бань, соляриев, бассейнов. Согласно постановлению, все организации должны не позднее 7 июля представить списки работающих.

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