Несколько категорий граждан обяжут делать прививки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Ростовской области. Соответствующее постановление 1 июля подписал заместитель главного санврача региона Анатолий Конченко.

В частности, он постановил обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям новой против коронавирусной инфекции следующим категориям граждан: сотрудников торговли, общественного транспорта и такси, общественного питания, образования, здравоохранения и соцзащиты, бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства. Вакцинироваться нужно сотрудникам МФЦ, клиентских подразделений финансовых организаций, детских игровых комнат, центров и лагерей, салонов красоты, СПА-салонов, саун, бань, соляриев, бассейнов. Кроме того, привиться нужно жителям, которые работают в театрах, кинотеатрах, концертных залах или проводят досуговые мероприятия.

Вакцинироваться также нужно государственным и муниципальным служащим, сотрудникам органов власти, депутатам. В списке на обязательную вакцинацию также оказались студенты университетов и профессиональных учебных заведений.

Согласно постановлению, все организации должны не позднее 7 июля представить списки работающих. До 29 июля нужно организовать вакцинацию сотрудников первым компонентов, до 26 августа вторым компонентом.