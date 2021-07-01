Обязательная вакцинация в Ростовской области 2021: кому нужно сделать прививку и когда

Рассказываем, кого обязали вакцинироваться в Ростовской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Обязательная вакцинация в Ростовской области 2021 начала действовать для отдельных групп граждан. Список таких категорий граждан определили в донском Роспотребнадзоре. Рассказываем, кому и в какой срок нужно сделать прививку.
Заместитель главного санврача Анатолий Конченко пояснил, что такие меры связаны с ухудшением эпидситуации в регионе. Так, с 24-й по 25-ю нелелю рост зараженных составил 19,9%. При этом чаще всего болеют молодые, трудоспособные жители — в возрасте от 18 до 49 лет, которые прльзуются общественным транспортом, посещают мероприятия и заведения.
ДЛЯ КОГО ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ?
Итак, обязательная вакцинация вводится для сотрудников, занятых в следующих сферах:
- Торговли;
- Общественного транспорта и такси;
- Общественного питания;
- Салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов; фитнес-клубов, бассейнов.
- Образования, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания;
- Бытовых услуг,
- Жилищно-коммунального хозяйства.
- Клиентских подразделений финансовых организаций, а также организацию, оказывающих услуги почтовой связи;
- Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- Культурных, выставочных и просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек лекций, тренингов)
- Досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе мастер-классов, игровых мероприятий);
- Детских игровых комнат, детских развлекательных центров; детских лагерей дневного пребывания;
- Театров, кинотеатров, концертных залов