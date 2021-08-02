Роспотребнадзор: «Среднедневная заболеваемость в Ростовской области стала максимальной»

Положительные тесты на COVID-19 выявляют во всех территориях Дона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среднедневная заболеваемость коронавирусом в Ростовской области достигла максимальных значений за весь период пандемии. Кроме того, за неделю она увеличилась почти на 15%. Об этом сегодня, 2 августа, на заседании оперштаба сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Заболеваемость достигла 2 900 случаев, что почти на 15% превышает данные за 29 неделю. Среднедневная заболеваемость на 30 неделе стала максимальной за весь период пандемии. Она составила 407 новых случаев в день, - рассказал Евгений Ковалев.

Также специалист подчеркнул, что положительные тесты на COVID-19 выявляют во всех территориях Дона. Максимальный прирост инфицированных зарегистрировали в Обливском, Советском, Боковском, Ремонтненском, Волгодонском районах, а также в Донецке и в городе Зверево.

- При этом вклад Ростова в общую заболеваемость продолжает увеличиваться, он составляет более 39%. Это требует усиления противоковидных мер, - подчеркнул руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

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