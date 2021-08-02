Коронавирусом заболели еще 438 человек в 55 территориях Ростовской области

Лечение в стационарах получают 3643 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 438 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2632. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 172. На втором месте находится Аксайский район, там 13 заболевших, в Каменске-Шахтинском и Красносулинском районах по 11, в Азовском и Сальском районах - по 10.

В Батайске подтвердили 9 случаев, в Зерноградском, Миллеровском, Неклиновском и Семикаракорском районах - по 8. Меньше всего положительных тестов - по 1 - за сутки было в Волгодонске, Заветинском, Матвеево-Курганском, Милютинском и Родионово-Несветайском районах.

Среди новых заболевших 39,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,5% - от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, 6,4% - старше 80 лет, 9,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 3643 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 44 человека, на неинвазивной ИВЛ - 318.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 19 человек с COVID-19. Это 14 женщин 50, 53, 59, 62, 64, 66, 67, 71, 72, 77, 80, 85 лет, а также 5 мужчин 65, 68, 81, 83, 87 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стал 5241 человек.

Ранее в регион поступила партия из четырех видов вакцины от коронавируса. Речь идет о «Спутнике V», «Спутнике Лайт», «ЭпивакКороне» и «КовиВаке».

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