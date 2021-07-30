В Ростов поступила партия из четырех видов вакцины от коронавируса

Ростовчанам доступно 5000 доз «Гам-Ковид-Вак» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростов поступила крупная партия вакцины от COVID-19. В нее вошли четыре типа препаратов. Об этом сегодня, 30 июля, в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Город получил новую партию вакцины. Ростовчанам доступно 5000 доз «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 4000 доз «Спутник Лайт», 3100 доз «ЭпивакКорона» и 900 доз «КовиВак», - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации города добавил, что на сегодняшний день уже привили более 394 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию свыше 267 тысяч человек. В Ростове работают 55 пунктов вакцинации, 29 из них стационарные, 26 - мобильные.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев (подробности)