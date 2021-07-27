Ростовскую область признали второй в стране по темпам вакцинации от коронавируса

План прививочной кампании регион уже выполнил на 51%. Фото: сайт правительства РО

Ростовскую область признали второй в стране по темпам вакцинации от COVID-19. При этом план прививочной кампании регион уже выполнил на 51%. Об этом сегодня, 27 июля, сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев. Информацию он озвучил на заседании опершатаба.

- Ростовскую область признали второй по темпам вакцинации в России. Мы значительно превышаем темпы вакцинации в среднем по стране. Уже обошли по среднему показателю, а по темпам ежедневной вакцинации занимаем второе место после Краснодарского края, - сказал Юрий Кобзев.

В ответ на это губернатор Василий Голубев отметил, что такой результат не должен успокаивать.

- Все успехи, все планы люди оценят, когда перестанут болеть и динамика заболеваемости будет снижаться. А это возможно только при выработке коллективного иммунитета. Вакцинация - единственный путь остановить распространени инфекции, - подчеркнул Василий Голубев.

К слову, на этом же заседании глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев назвал эпидситуацию крайне сложной. Эксперт заявил, что необходимо ужесточить коронавирусные ограничения.

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