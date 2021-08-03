Алексей Логвиненко: «В Ростове привили уже 70% населения, подлежащего вакцинации»

Более 10 тысяч ростовчан записаны на прививку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове привили уже более 70% подлежащего вакцинации населения. Об этом сегодня, 3 августа, в Instagram сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

- Вакцинацию прошли уже более 410 тысяч ростовчан. Первый компонент за минувшие сутки получили еще 4 тысячи человек. Более 10 тысяч записаны на прививку. В наличии есть 22 тысячи доз препаратов. Работают 55 прививочных пунктов и 51 мобильная бригада, - написал Алексей Логвиненко.

Также глава администрации добавил, что в среднем за 24 часа выполняют около 2500 тестов на коронавирус. При этом скорая помощь за то же время обрабатывает не менее 1600 вызовов. Загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях донской столицы составляет почти 89%, в провизорных - 81%.

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