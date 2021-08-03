В Ростовской области количество коек в моногоспиталях увеличили до 4200

Заполняемость мест в моногоспиталях сейчас составляет 90% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество ковидных коек в госпиталях Ростовской области увеличили до 4200. При этом заполняемость мест сейчас составляет 90%. Губернатор Василий Голубев назвал ситуацию с распространением коронавируса крайне сложной, сообщает сайт донского правительства.

Глава региона заявил, что в ближайшее время из-за ухудшения эпидситуации ужесточат ограничительные меры. Возможно даже введение локдауна на всей территории области или в отдельных городах или районах. Василий Голубев потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима.

- Задача - усилить контроль за соблюдением санитарных требований на территории Ростовской области. Ряду органов исполнительной власти были расширены административные полномочия. Смысл не в том, чтобы наказать людей штрафом, а убедить их носить маску и защитить других от распространения инфекции, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Также при сохранении негативной динамики среди детей и подростков власти планируют введение особого режима обучения в образовательных учреждениях.

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