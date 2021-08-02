Места добавили в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске и Ростове-на-Дону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19. Количество мест теперь составляет более 4200, раньше было 3704. Об этом сегодня, 2 августа, на заседании оперштаба сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- На территории региона сейчас работают уже 29 инфекционных моногоспиталей. Общий фонд - более 4 200 коек. Мы увеличили за последние несколько дней на максимальную мощность действующие госпитали. Добавили места в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове-на-Дону. Загруженность в районе 90%, - рассказал Юрий Кобзев.

Также он добавил, что с 1 августа на Дону начал работу госпиталь на базе Ростовской клинической больницы ФМБА. Там ввели 120 коек. Планируется также открытие госпиталя в Азовской ЦРБ.

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