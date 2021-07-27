Госпиталь оборудуют на базе ФМБА Ростовской клинической больницы Фото: Александр БОЙКО

К 1 августа в Ростове развернут ковидный госпиталь на 120 коек. Об этом сегодня, 27 июля, на заседании оперштаба сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- К концу недели будет развернут госпиталь на базе ФМБА Ростовской клинической больницы в количестве 120 коек. Все пациенты выписаны, кислород закупается, медперсонал формируется. К 1 числу они должны выйти на плановую мощность. То есть мы будем держать наш запас коек не меньше чем 250-300, - прокомментировал Юрий Кобзев.

Также министр рассказал, что по темпам вакцинации Ростовская область сейчас находится на втором месте в стране. В регионе уже на 51% выполнили план прививочной кампаний.

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