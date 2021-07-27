Более 1 млн доз вакцины от COVID-19 поступило в Ростовскую область

В регионе полностью привились уже около 680 тысяч человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовскую область поступило более 1 млн доз вакцины от коронавируса. Большая часть препаратов - «Спутник V». Об этом сегодня, 27 июля, сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- По состоянию 27 июля, в регион поступило более 1 млн 171 тысяч комплектов доз вакцины. Из них «Спутник V» - 1 млн 70 тысяч, «ЭпиВакКорона» - 65 тысяч 800, «КовиВак» - 13 260. Также буквально вчера поступила вакцина спутник «Спутник Лайт» (Sputnik Lite) - 13 тысяч 500 доз. Плюс еще пришла вакцина по линии ФМБА, - отчитался перед губернатором Юрий Кобзев.

Остаток вакцины на сегодня - 121 тысяч 406 доз. Использование поступивших препаратов - около 89%. Однократно привились уже 1 млн 36 тысяч жителей Ростовской области, завершили вакцинацию около 680 тысяч человек.

- Мы подошли к 51% плана вакцинации взрослого населения. В листе ожидания прививки - 18 тысяч 931 человек, - добавил Юрий Кобзев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава донского Минздрава: «У вакцины от COVID-19 не регистрировали тяжелых побочных эффектов»

Однако в некоторых случаях все же отмечают повышение температуры и тянущие боли (подробности)