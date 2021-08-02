В Ростовской области из-за низкой вакцинации среди студентов могут ввести удаленку

Всего к 1 сентября планируют привить 60% взрослого населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты в Ростовской области могут начать учебный год в дистанционном режиме из-за низкой вакцинации среди молодежи. Об этом сегодня, 2 августа, заявил глава донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Отмечается недостаточная работа в том числе руководителей образовательных организаций по повышению приверженности студентов и учащихся старше 18 лет к вакцинации. Именно эта возрастная группа прививается наиболее низкими темпами. Низкий коллективный иммунитет студентов и преподавателей - путь к дистанционному обучению, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Всего на Дону к 1 сентября планируют привить 60% взрослого населения, а к 1 ноября этот показатель должны увеличить 80%.

- Это ответ большинству тех, кто спрашивает, а нужно ли останавливаться на 60%. Максимально нужно создавать прочный коллективный иммунитет, - сказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

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