Главный санврач Дона: «Крайне сложной остается ситуация по COVID-19 среди детей»

Среди детей школьного возраста также наблюдается рост заболевших Фото: Евгения ГУСЕВА

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди детей в Ростовской области остается крайне сложной. Об этом заявил главный санврач региона Евгений Ковалев. Он озвучил эту информацию сегодня, 2 августа, на заседании оперативного штаба.

- Крайне сложной остается ситуация в детских возрастных группах. Так, среди дошколят заболеваемость за неделю увеличилась с 83 до 129 случаев. Среди детей школьного возраста также наблюдается рост - со 120 до 146, - сообщил Евгений Ковалев.

Глава управления Роспотребнадзора подчеркнул: если ситуация не изменится в течение 2-3 недель, поднимут вопрос о «дифференциации учащихся по очным и заочным формам обучения».

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