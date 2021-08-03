Ограничения для непривитых предложили ввести жители Ростовской области

Жители Дона отреагировали на информацию о возможном локдауне в соцсетях Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Ростова и области в соцсетях предложили ввести ковидные ограничения только для тех, кто еще не сделал прививку. Эту тему подняли после заявления губернатора. Василий Голубев накануне пригрозил локдауном в случае ухудшения ситуации по СOVID-19.

После этого в Интернете разгорелись споры и обсуждения. Некоторые пользователи сети выразили возмущение по поводу возможного ужесточения мер. Также люди не поняли, «зачем они ставили вакцину, если их все равно заставят сидеть дома».

- Приплыли. Значит, я все меры соблюдаю, сделал уже две прививки, а губернатор хочет ввести локдаун. То есть, меня и таких же сознательных граждан хотят закрыть в четырех стенах? Кстати, а почему бы не разрешить во время локдауна свободное перемещение гражданам с QR-кодом? Мне кажется, так будет справедливо, - написал один из мужчин.

- Зачем тогда вакцинироваться принуждали?, - возмущенно спросил другой интернет-пользователь.

- Ну вот точно не нужно закрывать, это только усугубит положение. Вопросов к этой ситуации с вирусом накопилось множество. Какое-то безумное реалити-шоу, - добавил еще один житель Дона.

Однако в комментариях были и другие точки зрения. В этих случаях люди наоборот поддержали власти и Роспотребнадзор.

- Совершенно понятно, что при такой динамике власти просто обязаны ввести ограничения, чтобы уберечь жизни людей. Во всех странах при таких показателях вводили локдаун. И наоборот, в странах, где люди показали ответственность и дисциплину, ограничения не требовались. Обидно, что горький урок у нас не всем понятен, - выразила свои мысли участница интернет-беседы.

- Две недели ждать опасно, лучше сейчас краткосрочный локдаун, чем потом вводить осенью долгосрочный, - поддержал собеседницу житель Ростовской области.

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Губернатор также подчеркнул, что сейчас важно строго выполнять все санитарные правила и продолжать вакцинацию (подробности)