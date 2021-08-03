Василий Голубев допустил введение локдауна при ухудшении ситуации с COVID-19

Василий Голубев подчеркнул, что обстановка сложилась очень серьезная. Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев допустил введение локдауна, если ситуация с распространением COVID-19 продолжит ухудшаться. Об этом глава региона заявил на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией.

- Если мы не увидим результатов к лучшему, нормализовать жизнь не сможем. Она все равно будет проходить с ограничениями. Обстановка очень серьезная. Время заставляет нас применить жесткий режим, но режим локдауна это режим, когда мы все дестабилизируем, когда мы просто многое можем остановить, а потом будем догонять. Мы вышли на период какой-то стабилизации в экономике, в динамике, в соцсфере, и сейчас снова возникает история, которая повторяет, по сути дела, ситуацию прошлого года, - сказал Василий Голубев.

Губернатор также подчеркнул, что сейчас важно строго выполнять все санитарные правила и в срочном порядке продолжать вакцинацию. Примерно об этом же на заседании говорил главный санврач региона Евгений Ковалев. Он отметил высокий темп заболеваемости и предложил ужесточить ограничения по коронавирусу.

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