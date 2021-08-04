Теперь в ряде учреждений будут принимать только при наличии сертификата о вакцинации. Фото: сайт правительства РО

С сегодняшнего дня, то есть с 4 августа, в Ростовской области вступили в силу антиковидные ограничения. Накануне соответствующие изменения в постановлении №272 утвердил губернатор Василий Голубев.

Теперь в ряде учреждений жителей Дона будут принимать только при наличии сертификата о вакцинации, документа о перенесённой в течение 6 месяцев инфекции или отрицательный ПЦР-тест. Причем последняя бумага будет действительна только в течение трёх дней.

Эти справки должны требовать в том числе у посетителей МФЦ, отделений почты, фитнес-клубов, спортзалов и точек общепита. Ограничения по документам на детей до 18 лет не распространяются. Но вот студентам этого возраста и старше придется предъявлять такие документы при заселении в общежития.

Также до 30% сократили разрешенную заполняемость залов кафе, ресторанов, кинотеатров, театров. Концерты в помещениях без посадочных мест запрещены. В физкультурных и спортивных мероприятиях могут участвовать только совершеннолетние со справками. Зрителей на таких сборах быть не должно.

Приостановили работу бань, саун, бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В парках запретили работу аттракционов. В ТЦ закрыли фуд-корты. В больницах временно сократили плановую госпитализацию и медпомощь.

Исключения сделали для тех, кто проходит курсовое и программное лечение, должен получить высокотехнологичную медпомощь. Будут принимать пациентов по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология и ВИЧ-инфекция, допобследования граждан по призыву.

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