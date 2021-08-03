В Ростовской области с 4 августа ужесточат антиковидные ограничения

Теперь в ряде организаций и учреждений будут требовать сертификат о вакцинации. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области ужесточили антиковидные ограничения. Губернатор Василий Голубев утвердил соответствующие изменения в постановлении №272. Они вступят в силу уже завтра, 4 августа.

Теперь в ряде организаций и учреждений должны требовать сертификат о вакцинации, документ о перенесённой в течение 6 месяцев инфекции или отрицательный ПЦР-тест. Причем последняя бумага будет действительна только в течение трёх дней.

Одна из этих справок обязательно потребуется в МФЦ, залах для обслуживания населения, отделениях почты, а также в фитнес-клубах, спортзалах и точках общепита, в том числе вовремя отдыха на летних верандах.

Ограничения по документам на детей до 18 лет не распространяются. Но вот студентам этого возраста и старше придется предъявлять такие документы при заселении. Это же относится и к работникам образовательных организаций.

Также кафе и рестораны теперь можно заполнять только на 30% от расчётной вместимости. Для фитнес-центров и спортзалов сохраняется требование о минимальной площади на одного посетителя не менее чем в 10 кв. метров.

Физкультурные и спортивные мероприятия разрешили только для совершеннолетних со справками. Зрителей на таких сборах не будет.

Не более чем на 30% могут быть заполнены залы в кинотеатрах, театрах и на концертах в закрытых помещениях. Запрещены концерты в помещениях без посадочных мест.

С 4 августа приостановят работу бань, саун, бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В парках запретили работу аттракционов.

В ТЦ нельзя будет посетить фуд-корты, за исключением обслуживания на вынос с дистанционным способом заказа. В ТРЦ ввели запрет на торговую деятельность и деятельность по оказанию услуг на торговых островках.

Перевозчики обязаны следить за масочным режимом и не допускать в транспорт пассажиров без средств защиты.

В больницах приостановили профосмотры, диспансеризацию и плановую госпитализацию и медпомощь. Исключения сделали для тех, кто проходит курсовое и программное лечение, должен получить высокотехнологичную медпомощь. Будут принимать пациентов по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология и ВИЧ-инфекция, допобследования граждан по призыву.

Не откажут в плановом посещении многопрофильных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций тем, у которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния.

- Государственным органам и органам местного самоуправления предписано максимально сократить количество мероприятий с очным участием работников и иных граждан, а также проводить рабочие совещания, планерки, тренинги и семинары в дистанционном формате, - говорится в постановлении.

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Губернатор также подчеркнул, что сейчас важно строго выполнять все санитарные правила и продолжать вакцинацию (подробности)