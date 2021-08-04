Продажа сертификатов о вакцинации и электронные кражи: по каким криминальным законам живет Ростов, рассказал главный полицейский города

В донской столицы продавали сертификаты о якобы пройденной вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начальник Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Владимир Савчук стал участником пленарного совещания, которое прошло в горадминистрации.

Главный полицейский донской столицы рассказал присутствующим о криминальном обстановке за последние семь месяцев. Так, по словам Владимира Савчука, с начала года и по состоянию на 1 июля зарегистрировано 12 тысяч преступлений, из которых три тысячи относятся к категории тяжких и особо тяжких.

АФЕРА СО СПРАВКАМИ

При этом до трех тысяч сократилось количество преступлений, связанных с использованием информационных технологий. Из них 900 преступлений – кража электронных денег.

По сравнению с прошлым годом, чуть реже преступления стали совершать ранее судимые ростовчане. Также снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Владимир Савчук отметил, что удалось раскрыть банду, совершавшую грабежи на территории города. В ее состав входили трое мужчин. Их жертвами становились исключительно женщины, а добычей – сорванные с шей цепочки.

В июле в Советском районе города нашли подпольный игорный клуб, его организатор задержан и находится в СИЗО.

Ко всему прочему, за год ростовские полицейские изъяли у злоумышленников 29 килограммов наркотиков.

В своем выступлении главный полицейский донской столицы также затронул тему ковида. Сотрудниками отдела экономической безопасности был выявлен факт подтверждения вакцинации от ковида за деньги без ее фактического прохождения. При этом данные о якобы пройденной вакцинации заносились на портал Госуслуг.

- По данному факту возбуждено угодное дело. Проводятся следственные действия по установлению возможной причастности к совершению данного преступления сотрудников одной из городских поликлиник, - сказал спикер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Легкие поражаются быстрее, чем при прошлом штамме» в Ростове-на-Дону обсудили коварство «летнего» ковида

А также вакцинацию и заполненность ковидных госпиталей (подробнее)