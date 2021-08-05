Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону: где потребуются документы или тест на ковид

Власти скорректировали ограничения.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону анонсировали местные власти. Рассказываем, где больше не потребуются документы — сертификат о прививке, справка о перенесенном заболевании или тест на ковид.
Ранее предъявлять документы обязали при посещении всех операционных залов обслуживания населения: расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов и других. Однако 4 августа власти скорректировали ограничения. Теперь справку, сертификат или тест нужно приготовить только при личном посещении залов МФЦ. В противном случае получить услугу можно только в дистанционном формате.
— Учитывая многочисленные обращения жителей, в постановление, принятое вчера, были внесены некоторые изменения, — объяснил причины послаблений губернатор Василий Голубев.
При этом ограничения не отменили для заведений общепита. Столовые, кафе и рестораны больше не будут обслуживать посетителей без документов. Кроме того, допустимая заполняемость залов была сокращена до 30%.
Напомним, некоторые заведения и организации приостановят работу. С 4 августа закрыты бани, сауны, бассейны и аквапарки в закрытых помещениях. Не работают аттракционы в парках, а также фуд-корты и торговые островки в ТРЦ.
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