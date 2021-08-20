За полгода - ни одного заболевшего: Уникальную кабину против коронавируса создали ростовские ученые

Вот так выглядит чудо-кабина.

Пандемия коронавируса вывела на новый уровень борьбу с вирусами и микробами. Специалисты говорят, что за последние 100 лет человечество не уделяло такого внимания гигиене, как сейчас. Появилась острая необходимость в обезображивании поверхностей и людей. И, как результат, донские специалисты решили разработать и запустить в производство установку, которая будет безопасно обрабатывать даже слизистые ткани (!) человека.

ПОЛЕЗНАЯ МИКРОФЛОРА НЕ ПОСТРАДАЕТ?

- Разработка ведется совместно с Ростовским НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора и при активной поддержке правительства Ростовской области, - рассказал заместитель губернатора региона Игорь Сорокин. - Команда включает в себя экспертов из разных областей наук: это вирусологи, бактериологи, технические специалисты, кандидаты и доктора наук.

Суть прибора довольно проста: специальная кабина устанавливается на входе в помещение – будь-то офис или больница. Когда в нее заходит человек, воздушно-озоновая смесь и ультрафиолет убивают все вредные вирусы и бактерии на поверхности.

- Использование в небольших количествах ультрафиолета и воздушно-озоновой смеси имеет высокую эффективность в уничтожении вирусов и бактерий, при этом полезная микрофлора не страдает, - говорят ученые. - Прибор не только очищает одежду, обувь, волосы, но и в том числе слизистую носоглотки, что значительно сокращает передачу вирусных инфекций таких как стафилококк, ротавирус, аденовирус, энтеровирус и, в том числе, сovid-19.

По словам специалистов, спустя всего 30-40 секунд нахождения в кабине поверхность тела человека становится полностью стерильной.

ЭФФЕКТИВНЕЕ АНАЛОГОВ

Эксперты считают, что такие кабины могут быть востребованы не только в медучреждениях, но и в школах, театрах, торговых центрах, а также на предприятиях, вокзалах и аэропортах.

- Все современные аналоги китайского и российского производства орошают дезинфекционной жидкостью одежду и кожные покровы, что не поддерживается Всемирной Организацией Здравоохранения, - объясняют ученые. – Кроме того, неудобно, что нужно постоянно закупать и подвозить жидкость для дезинфекции. А в нашем приборе этого делать не нужно. Ему не нужны комплектующие, он работает от сети. Имеет антивандальное покрытие и рабочий диапазон от -10 до +35 градусов, что позволяет использовать его даже в неотапливаемых и некондиционируемых помещениях.

И, кстати, эффективность прибора уже доказали во время тестового испытания в одной из клинико-диагностических больниц Ростова.

По словам замначальника моноинфекционного отделения ростовского медучреждения Михаила Тренева, за полгода работы аппарата ни один из сотрудников не заболел вирусной инфекцией.

Специалисты уверяют: после выхода на рынок прибора предприятие сможет производить 2000-2500 единиц аппаратов в год, что вполне сможет покрыть спрос на такую продукцию. Правда, стоимость чудо-прибора пока держится в секрете.

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