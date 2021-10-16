«Не дать пациенту уйти!»: Непридуманные истории из жизни ростовского врача-анестезиолога

Реаниматологи каждый день работают на грани жизни и смерти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 октября мир отмечает Международный день анестезиолога-реаниматолога. Людей, умеющих держать на своих ладонях такую хрупкую и невесомую человеческую жизнь. Причем в самых угрожающих для нее ситуациях.

С одним из таких специалистов - врачом анестезиологом-реаниматологом Александром Чередниковым - мы встретились накануне профессионального праздника. Вот уже 14 лет он спасает своих пациентов.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ: БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ СКОРОЙ

В семье Александра медиков не было. Разве что дядя, который выбрал стезю военного врача, жил на Дальнем Востоке и к тому моменту в Ростове еще никогда не бывал.

- Работа на «скорой» - это бесценный опыт! Надо быть в любую минуту готовым к самым сложным моментам, - вспоминает доктор. Фото: личный архив героя публикации

- Но я знал, что буду врачом уже с девяти лет. В этом юном возрасте попал в больницу. Увидел работу врачей. Смотрел на них с восхищением. И все: иной судьбы, кроме как медицина, с тех пор для себя и не представлял, - говорит Александр.

Родители выбор сына поддержали. И он твердо шел к своей цели. Зная, что в медуниверситет всегда огромный конкурс, решил поступить сначала в училище на фельдшерское отделение. Окончив его, пришел работать на «скорую», а параллельно учился в медуниверситете.

- Работа на «скорой» - это бесценный опыт! Надо быть в любую минуту готовым к самым сложным моментам, - вспоминает он. - И, главное, уметь мгновенно оценить ситуацию и принять единственно верное решение, от которого зависит жизнь человека.

Но самые тяжелые случаи - с маленькими детьми.

- Представьте себе, что вызов поступает к задыхающемуся маленькому ребенку, - продолжает врач. - У него приступ ларингита. Ребенок синеет. Родители - в панике. Счет идет на минуты! И от твоих действий зависит жизнь этого ребенка. Мгновенно оценив ситуацию, нужно сделать укол, который купирует приступ и позволит малышу дышать самостоятельно и свободно. На все - минуты, чтобы спасти эту маленькую, только-только начавшуюся жизнь!

Врач помнит всех своих спасенных пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: ВСЕ ПРОПУСКАЕШЬ ЧЕРЕЗ СЕБЯ

Говорят, на такой работе нужно абстрагироваться. Нельзя же пропускать через себя боль каждого своего пациента...

- Я помню каждого. За все десять лет на «скорой» и последующие годы в стационаре в реанимации, - улыбается доктор. - Помню все адреса. Иногда проезжаешь мимо по своим делам, видишь какой-то дом и вспоминаешь, к какому пациенту сюда приезжал. Или, где бегом мчался на восьмой этаж с чемоданчиком-укладкой, потому что не ехал лифт или ехал медленнее, чем ты бежал. Хотя, казалось, что запомниться должны только первые пациенты. А оказалось, что каждый. По другому невозможно.

В реанимацию № 7 ГБСМП Ростова, заведующим которой Александр Чередников является сейчас, попадают тяжелые гинекологические пациентки, урологические больные, пациенты с множественными и сочетанными травмами, каждая и которых сама по себе практически смертельна. Да, бывает так, что не удается спасти… К смерти невозможно привыкнуть.

- У нас было много очень тяжелых акушерских пациенток, которые находились на грани жизни и смерти. К счастью, практически все эти пациентки остались живы. Практически всех мам мы вернули их детям. И приятно, когда они поздравляют тебя с праздниками и присылают свои фотографии с сыновьями и дочками, которые уже подросли и бегают. Хотя некоторые появились на свет гораздо раньше срока - на 26-29 неделе беременности по медицинским показаниям из-за угрожающего жизни состояния. Потом их выхаживали в Перинатальном центре, в 20-й городской больнице или в НИИАПе. А выписывали раньше, чем мам, - рассказывает Чередников.

Решения, от которых зависит жизнь человека, нужно принимать мгновенно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ: ДЕВУШКА С МЕСТА ДТП

- Я тогда работал на 5-й подстанции, охватывающей Сельмаш и 2-й поселок Орджоникидзе, - вспоминает доктор. - Мы возвращались с предыдущего вызова. Было 9 мая. И вот увидели возле завода «Ростсельмаш» место ДТП: разбились шесть человек, ехавших в одной машине. Все - молодежь. Пострадавших достали из искореженного автомобиля, и они лежали на газоне. Кто стонал, кто пытался ползти, кто был без сознания…

Бригада Александра Чередникова прибыла первой. Через три минуты прибыли другие, чтобы отвезти пострадавших в больницу.

Врач анестезиолог-реаниматолог Александр Чередников вот уже 14 лет спасает пациентов. Фото: личный архив героя публикации

- Я вез девушку, которая находилась без сознания, - продолжает собеседник. - Вся в крови. Шансов у нее было мало… Но я делал все возможное, чтобы довезти ее живой. И удалось. В больнице ее прооперировали. Выходили в реанимации. Спасли.

А через три года, когда приехал на очередной вызов, то в квартире Александра ждал сюрприз.

- Меня сразу узнала ее мама, - улыбается он. - Тогда, три года назад, я отдавал ей документы и телефон, обнаруженные при дочери. В тот момент еще ничего нельзя было сказать наверняка. Только совет: «Молитесь!». А сейчас женщина мне обрадовалась. И я был рад, что ее дочь, несмотря на полученные в аварии тяжелые травмы и ряд операций, живет теперь полноценной счастливой жизнью. На этот раз у нее оказалась вирусная инфекция и высокая температура, сбить которую самостоятельно не получалось. Мы помогли.

В руках анестезиолога-реаниматолога каждый день - жизни людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ: КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

Эта молодая женщина поступила в больницу уже в состоянии клинической смерти. Не было дыхания и сердечной деятельности... Выпала случайно с шестого этажа.

- Четыре минуты реанимационных мероприятий дежурной смены моих коллег вернули ей все функции жизнедеятельности, - говорит врач. - Женщину прооперировали. Травмы были тяжелейшие: множественные переломы, разрыв внутренних органов… Больше полутора месяцев в команде с врачами из отделения сочетанной травмы мы занимались ее лечением и восстановлением. Родители этой пациентки приезжали из области. Не теряли надежды, хотя поначалу прогнозов им никто никаких не давал.

Зато сейчас эта пациентка живет, здравствует, самостоятельно передвигается и ясно мыслит.

- Помню день, когда она переводилась из реанимации в палату отделения, - рассказывает Александр. - Дышала уже сама. Двигалась сама. Даже шутила и улыбалась. Для нас она стала в каком-то смысле родной. Знаете, пережив вместе самые тяжелые минуты и вместе борясь за жизнь, мы в каком-то смысле уже становимся друг для друга именно такими.

За дверьми реанимации родственники ждут чуда Фото: Иван МАКЕЕВ

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ: БРАТ И СЕСТРА

Об этом происшествии сообщили все СМИ Ростова: на улице Нансена брат и сестра попали под поезд. Оба в тяжелейшем состоянии, шансов практически не было… Девушку и юношу доставили в БСМП Ростова. Тем, что стало с ними дальше, информационные издания уже не интересовались. А попавшие под поезд брат и сестра – выжили! Невероятно, но факт!

Они были без сознания. На грани…на самой ее тонкой части… Александр Чередников в тот момент давал наркоз сбитому поездом пареньку. Тяжелые травмы, сложнейшие операции, тяжелый наркоз… Их оперировали и спасали несколько бригад хирургов. Это была командная работа. Результат – обоих спасли, выходили, вымолили, выписали…

Переживали за них всей больницей. Радовались, когда переводили из реанимации в палаты. Радовались за паренька, который, едва начав передвигаться, поспешил навестить в другой палате сестру. Радовались за девушку, когда после всего пережитого, она неуверенно делала свои первые робкие шаги на костылях по больничному коридору…

- Я помню прекрасно и их маму, которая ожидала возле реанимации, - рассказывает анестезиолог-реаниматолог. – И пришлось тогда, в первые часы после операции, говорить ей о том, что оба ее ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии и какие-то прогнозы давать очень сложно. А еще помню, тот момент, когда ребят переводили уже в отделение. Мама стояла у выхода из реанимации и увидела, как их вывозят. Она бросилась обнимать и целовать и дочь, и сына. Такие моменты - их не забудешь, они дорогого стоят.

Анестезиолог-реаниматолог выполняет огромное количество функций в операционной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАША СПРАВКА

Дата 16 октября выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1846 году, стоматолог Уильям Томас Мортон и хирург Джон Уоррен провел первую публичную операцию, применив наркоз. В качестве анестезирующего вещества был применен эфир. Это открыло новую эпоху в медицине: эпоху без боли, давшую совершенно новый простор для хирургии (и не только) с возможностью абсолютно иных операций.

Не зря анестезиолога-реаниматолога на картинках и коллажах часто изображают с множеством рук. В одной - кислородная маска, в другой - шприц с анестезирующим веществом, в третей – капельница, в четвертой – катетер, в пятой – журнал записей, в четвертой – сложная медицинская аппаратура…

Это не случайно. У специалиста этой медицинской профессии много функций. Он подбирает и дает наркоз пациенту во время операции, следит за его состоянием, в ходе нее должен быть готов в любую минуту сделать все возможное и невозможное, чтобы не дать ему уйти ТУДА, и вернуть, если вдруг наступило состояние клинической смерти.

Эти врачи отвоевывают жизни.

Сегодня Александр Чередников заведует реанимацией № 7 ГБСМП Ростова. Фото: личный архив героя публикации

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