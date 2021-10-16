Дончанка заболела коронавирусом за две недели до родов - к чему это привело

Женщина попала в ковидный госпиталь в самый неподходящий момент Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Светлане — 37 лет. В этом июле она готовилась стать многодетной мамой — родить старшим дочке и сыну братика. Жила по режиму, предписанному врачами, радовалась общению с мужем и детьми, многочисленными родственниками и ждала своего чуда. Правда, чудо встретилось женщине быстрее, чем она ожидала, - подкараулило внезапно: за две недели до срока она оказалась в ковидном отделении для беременных. Что пережила она и другие женщины, которым пришлось рожать, болея вирусом, которого все так боятся, она рассказала журналисту «КП — Ростов-на-Дону».

«МУЖ НЕ СМОГ СОМКНУТЬ ГЛАЗ»

- Срок мне ставили на середину августа. А в июле — здрасьте: заболел муж. Думали, на работе просквозило, но отправила все-таки сдать тест. Когда пришел положительный результат, он всю ночь не спал: ругался, корил себя, что меня с детьми не отправил в поселок к родителям. Через пару дней узнали, что и у родни было небезопасно — заболели тоже. Успокаивала, потому что ковид можно подцепить где угодно. В нашей поликлинике дорога к женской консультации идет аккурат мимо кабинета неотложки, где все чихают да кашляют и половина людей оказывается больна коронавирусом.

Для полного счастья в тот же день запершило в горле, осип голос. Позвонила в «скорую», доложила, что беременна, а дома муж с подтвержденным диагнозом. Верю, ко мне спешили приехать: ехали около полутора суток, чтобы взять мазок для исследования. За это время кашель появился, температурка начала небольшая подниматься, а силы ушли. Правда, в один из дней отпустило, и появилась такая легкость, что миллион дел переделала — думала, пронесло. Да, конечно: через три дня получаю результат ПЦР-теста — положительный. Приехали...

Светлана была в ожидании своего третьего ребенка, когда вся семья заболела ковидом Фото: Алексей БУЛАТОВ

БОЛЬНАЯ ОКАЗАЛАСЬ НИЧЬЯ

- Результат по телефону сообщили и обещали, что терапевт позвонит. Но в телефоне — тишина. Заодно предупредила садик, куда ходит младший, в детскую поликлинику позвонила. Но тут тоже глухо — тест у него не взяли.

Параллельно дозваниваюсь в поликлинику: почему терапевт не приехал? Ответ был стандартный: «Ну вы же понимаете, что ему по 70 человек в день смотреть приходится, он физически не успевает!» Понятно, что нагрузка у врачей дичайшая, но здесь речь идет о будущем ребенке. Когда доктор все-таки приехал, стандартно, как это сейчас происходит со всеми больными, зашел в прихожую, взял мазок, сфотографировал на камеру телефона мои документы, а уже через время позвонил и назначил лечение.

А какое лечение, когда тебе рожать через две недели? Один только парацетамол: я очень долго ждала эффекта от этих таблеток и мучилась с температурой 38,5. Что делать дальше, когда роды на носу? Звоню акушерке, а та отправляет в «скорую»: в «скорой», понятное дело, не в курсе и отправляют опять к акушерке. В итоге мне перезвонил врач: «Завтра бригада скорой помощи отвезет тебя в госпиталь, чтобы сделать КТ». Что исследование проведут не в нашем райцентре, а в Ростове, узнала только, когда уточнили время выезда — пять утра.

ОТПРАВИЛИ В РЕАНИМАЦИЮ

- Так мы и приехали в Ростов: КТ показало определенную степень поражения в обоих легких, и меня определили в ковидный госпиталь. Там для беременных и родивших — целый этаж. По шесть родов в день было, а то и больше иногда! Когда пришли знакомиться врачи, посмотрели на срок и спросили, ела ли я что-то. Поняла сразу: сегодня будет кесарево. И уже в полдень родился мой сынок. Мне его только показали и сразу отправили в отделение для недоношенных, в реанимацию.

Тут же началось полноценное лечение от ковида: антибиотики и другие лекарства. Самым страшным в ковиде оказался кашель. Задыхаешься, но как тут кашлять, когда у тебя свежий шов, и тебя будто режут на живую. Да и девчонкам — соседкам по палате, которым еще рано было рожать, хоть и не больно кашлять, но не без конца же это делать на позднем сроке. А когда в палату принесли ингаляторы и мы стали дышать раствором, кашлять стали еще сильнее, почти до рвоты. Успокаивало одно: надо это перетерпеть, и скоро кошмар закончится.

Малыш родился с пневмонией и сразу попал в реанимацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С ЖИВОТОМ ПОД КИСЛОРОДОМ

- Не видела среди девчонок какой-то паники: все понимали, раз уж заболели, нужно строго выполнять все, что от нас требовали врачи. Запахов и вкусов не чувствовала, но ела, чтобы были силы. Тут вопрос не только твоего здоровья, но и ребенка тоже. Так, когда я поступила, одна из моих соседок была на масочном кислороде, а когда у нее сатурация пришла в норму, пришлось кислород давать второй, к тому же, как ну нее стала температура шпарить, ей назначили какое-то очень дорогое лекарство.

Нас не стращали, не ругали. Нас конкретно лечили. По врачам — нас, кажется, наблюдала семейная пара - было видно, что они уже замученные этой бешеной ковидной гонкой, но к нам они относились абсолютно нормально: подбадривали, настраивали на выздоровление, заставляли делать дыхательную гимнастику. Держали в курсе как развиваются детки у беременных и как обстоят дела у меня после операции, делая нам УЗИ. А уж от постоянных замеров сатурации и температуры мы устали, а как устали медики — и не представляю. В общем, как бы плохо в те дни ни было, запомнилось человечное отношение врачей и других медиков.

РОДИЛСЯ С ПНЕВМОНИЕЙ

- Малыш сразу после рождения попал в реанимацию под ИВЛ — у него была пневмония. Откуда она взялась — от того, что он еще не готов был родиться или от того, что у меня был коронавирус — не берусь утверждать. Я не врач, да и тот однозначно не скажет. Но, как объяснили доктора, случаев заболевания среди новорожденных практически нет.

Конечно, было страшно - и из-за его пневмонии, и как мой ковид повлияет на сына. Не зря же во время беременности врачи всегда говорят, что болезни в эти девять месяцев отражаются на ребенке и обязательно нужно докладывать об ухудшении самочувствия доктору. Тогда он подберет правильное лечение с минимумом последствий для малыша.

Через неделю пришел отрицательный тест на коронавирус, и маму выписали из госпиталя Фото: ИВАНОВА Диана

«ВЦЕПИЛАСЬ И ДВА ЧАСА НЕ СПУСКАЛА С РУК»

- Меня выписали через неделю, а сын с пневмонией еще лежал в реанимации.

Жила я у родни неподалеку. Помню, как в первый день после выписки пошла искать отделение, где сынок лежит: пройти всего-ничего, но жара, и сил своих не рассчитала — в глазах темно, дышать тяжело после ковида — чуть не улетела в обморок.

Не знала, пустят ли меня к ребенку, но когда пришла, сразу дали тапки и халат, средство для обработки рук, и вот он — сынок! Лежит в боксе с отверстиями, через них можно потрогать его крохотные ручки. А когда малыша перевели в обычную палату, я в него вцепилась и так два часа с рук не спускала от счастья.

РАЗРЕШИЛИ ДАЖЕ КОРМИТЬ

- Выглядел он совершенно нормально, как здоровый малыш. Родился с весом 3170 граммов, 52 сантиметра — рост. Забегая вперед, скажу, что выписались мы через 26 дней, и сынок, выздоровев, весил 3 килограмма 400 граммов. Учитывая, что младенцы сначала теряют в весе, а организм сыночка был занят борьбой с пневмонией, считаю, что и 230 граммов набрать было хорошо. Сначала его перевели из реанимации в обычную палату, а когда нам было две недели, мне разрешили малыша кормить дважды в день. Стал набирать вес. Проверяли на детских весах: раз 80 граммов молока усвоил, на следующий день — 85, а потом — 90. В течение дня докармливали из бутылочки. После выписки, побыв неделю дома, норму свою, кстати набрал — нам педиатр подтвердил. Сейчас уже больше килограмма в месяц набирает, и для своих 2,5 месяцев идем по графику. Сейчас весит 5 килограммов и 100 граммов.

Как только маму выписали из госпиталя, ее сразу пустили в отделение, где лежал сынок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОТНОСИЛИСЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

- Конечно, никому не хочется на позднем сроке загреметь в ковидный госпиталь, самое страшное для каждой мамы, когда ее ребеночек болеет. Но что случилось, то случилось. Рада, что отношение к мелкому было прямо суперское! Неделю пролежала в госпитале, звонила узнать как он в детской реанимации. И никто мне за это время не сказал вызывать из области родню (да и кто бы приехал - все ковидные), везти лекарства, подгузники, салфетки — все нашли у себя. Видимо, от других деток осталось. Потом, когда пришла туда лично, дали список, что покупать. А излишек наших вещей, значит, пригодился следующим малышам.

Наверное, нам повезло, и сыночку было легче в больнице благодаря тому, что он родился достаточно спокойным. Он пробыл без меня много дней в реанимации и в палате, и когда в отделении лежит одновременно 50 мам, понятно, что всех крох в отдельных от нас палатах нянчить просто некогда. Пришло время укола или кормления - никто не посмотрит, спит он или нет. Окно в палате было открыто: слышен гул улицы, машины. Так что после больничных условий сынок и дома крепко спит и лишний раз не беспокоится. Сейчас смотрю на него, и все, что произошло с нами, вспоминается как страшный сон и не более того.

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