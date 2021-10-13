«Я такое видел, что ты офигеешь!»: все прелести совместных родов на себе ощутил житель Ростова-на-Дону

Иван был рядом с женой, когда та рожала и дочку, и сыночку. Фото: предоставлено героиней публикации

В донской столице, в перинатальном центре, сняли настоящее кино о партнерских родах. Трогательные черно-белые кадры из родильного зала, на которых запечатлены муж, жена, и, чуть позже, новорожденный сынок, буквально «взорвали» сеть. Ролик посмотрели больше десяти тысяч раз и прокомментировали сотни человек.

О том, что такое – рожать с мужем, корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» узнал у главной героини документального фильма, 28-летней мамы двоих детей Александры.

Сына в руки первым взял Иван. Фото: предоставлено героиней публикации

«БЫЛА КЛАССНАЯ АТМОСФЕРА!»

По словам женщины, инициатива идти с беременной женой «до самого конца» исходила исключительно от супруга.

- Еще когда носила под сердцем первого ребеночка, Вова сказал, что будет рядом, - говорит она. – Ведь в нашей семье есть девиз: «Все делаем вместе». Вот и рожали тоже вдвоем.

По словам женщины, она очень боялась сказать врачу, что муж будет рядом в «час икс».

- Но Максим Николаевич Уманский (главврач ПЦ, - прим. ред.) поддержал нас. Он сказал, что партнерские роды - здорово, - вспоминает ростовчанка.

Несмотря на то, что работа 33-летнего Ивана не связана ни с медициной, ни с детьми, ему было ни капли не страшно находиться с супругой в такой непростой момент.

- Муж меня поддерживал, смешил, шутил. Была теплая, классная атмосфера. Во время первых родов он мне сказал: «Зая! Я такое видел, что ты офигеешь! – с теплом вспоминает ростовчанка.

Тогда в семье Александры и Ивана появилась очаровательная дочурка Стефания.

Теперь у супругов двое детей. Фото предоставлено героиней публикации

СЕМЬЯ СТАЛА ТОЛЬКО КРЕПЧЕ

Ну а через два с лишним года пара вновь пришла также вдвоем, но уже за сыночком.

- Муж и в этот раз был рядом и поддерживал меня. Кстати, он же перерезал пуповину. А сына, впрочем, как и дочь, взял на руки раньше меня, - рассказывает счастливая мама.

Кстати, по словам Александры, мнение о том, что присутствие мужа на родах может негативно отразиться на супружеской жизни - абсолютный миф.

- Нас это только сплотило. Правда, муж еще долго хвастался, что мог бы быть отличным хирургом, - смеется Александра.

Кстати, в перинатальном центре уверены, что партнерские роды - это, прежде всего, про любовь. А для того, чтобы супруг мог присутствовать в родильном зале, среди прочего, необходимо наличие прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест на ковид.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что врачи спасли мальчика, который родился с экстремально низкой массой – всего 600 граммов. Малышу и родителям пришлось несладко: новорожденный смог самостоятельно дышать и есть только через несколько месяцев после появления на свет.

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