900 граммов счастья: В Ростове-на-Дону вернули к жизни ребенка, который после рождения не мог дышать 46 дней

Врачи спасли жизнь и мамы, и сына. Фото: предоставлено ПЦ

В донской столице врачи совершили настоящий медицинский подвиг. Они спасли новорожденного, который по всем законам природы должен был умереть сразу после того, как появился на свет. Давид – второй и долгожданный ребенок в семье. Мама с трепетом вынашивала малыша, соблюдая все предписания врачей. Но судьба внесла свои коррективы.

На сроке почти 27 недель беременности у женщины произошел преждевременный разрыв плодных оболочек. Было очевидно, что ситуация рискованная как для жизни мамы, так и для малыша.

Давид при рождении весил 990 граммов, а при выписке - больше трех кило! Фото: предоставлено ПЦ

ДОЛГАЯ БОРЬБА

Врачи Ростовского перинатального центра приняли решение о срочной операции. На сроке беременности 27 недель и три дня 37-летней ростовчанке сделали кесарево сечение.

Как рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» заведующий реанимацией для новорожденных, врач анестезиолог-реаниматолог Константин Бекеев, Давид появился на свет с экстремально низкой массой тела – 990 граммов.

Малыш практически не дышал. Но перед специалистами ПЦ никогда не стоит вопрос, спасать или нет. Здесь до последнего бьются за жизнь детей.

Давида сразу же положили в реанимацию. Так как малыш поторопился родиться слишком рано, дышать самостоятельно он не мог. Поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 46 долгих дней мальчик находился на кислородной поддержке. Все это время ему через катетеры вводили питательную смесь. А еще рядом круглосуточно находились врачи и, конечно же, мама.

По словам Константина Бекеева, даже в таком несознательном возрасте малышам нужна мама рядом. Присутствие самого близкого человека благотворно влияет как на психологическое состояние ребенка, так и на иммунитет, потому что новорожденному передается мамина микрофлора.

ПОРА ДОМОЙ!

К счастью, эта история закончилась хэппи-эндом. После 46 дней реанимации мальчик задышал сам. Его перевели в отделение «Мать и дитя».

А на днях уже подросший и окрепший Давид поехал с мамой домой. При выписке его вес оставил 3 килограмма 220 граммов!

- Хочу выразить искреннюю благодарность врачам перинатального центра. Они подарили сыну жизнь, а мне – материнское счастье, - сказала ростовчанка.

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