"Как я смогла победить коронавирус": ростовчанка одолела опасную болезнь с помощью китайской оздоровительной техники

Ростовчанка рассказала, как цигун помог ей победить ковид Фото: из архива героя публикации

Сейчас весь мир озабочен вопросом о том как победить внезапно свалившуюся на него пандемию. Уже второй год медики борются за жизнь и здоровье людей. Заболевшим приходится нелегко - проблемы с дыханием доставляют сильный дискомфорт. Ростовчанка Мария Калашникова уверяет, что справиться с болезнью могут только лекарственные препараты, а вот облегчить свое общее состояние под силу абсолютно каждому.

ЧТО ТАКОЕ ЦИГУН?

Сама Мария является инструктором в центре по оздоровлению с помощью цигуна. Как рассказала женщина, цигун - это китайская техника оздоровления. Многие путают его с йогой, но они значительно отличаются.

- Я пришла к цигуну случайно. У меня очень часто болела голова, из-за этого портилось общее состояние и настроение. В какой-то момент я решила, что хватит это терпеть и стала искать всевозможные оздоровительные процедуры, так и наткнулась на цигун, который мне действительно помог и я решила остаться в группе, - рассказала Мария.

Мария показала простые и эффективные движения Фото: из архива героя публикации

Позже женщина привела в группу и своего мужа, сейчас они уже оба являются инструкторами. Буквально прошлым летом Мария проводила онлайн дыхательный курс, но никак не думала что вскоре он понадобится ей самой и ее супругу. Пара заразилась коронавирусом, состояние было оценено медиками как среднетяжелое, поэтому забирать в больницу их не стали, а прописали домашнее лечение.

"ПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ И ПОМОГАЕТ ДЫШАТЬ"

Чувствовала себя пара, откровенно говоря, не очень хорошо, но они приняли решение лечиться не только при помощи выписанных препаратов, но и самим улучшать свое самочувствие. В этом им значительно помогло знание техники цигун, дыхательные упражнения были отличным способом для насыщения легких кислородом, да и настроение поднимали.

- Мы семейно переболели. И когда слабость валила с ног, то и я, и супруг Володя на себе убедились в пользе цигуна: упражнения можно делать сидя и даже лежа и получать желаемый результат: сил становится больше, дышать становится легче, уходят спазмы, - поделилась своим опытом Мария Калашникова.

Упражнения помогают поднять настроение Фото: из архива героя публикации

Самым важным в технике цигун во время ковида, по словам женщины, является то, что все необходимо делать без спешки и начинать лучше всего в сидячем положении. Неспешное и даже несколько ленивое выполнение движений будет помогать общей терапии и двигать к хорошему самочувствию день за днем. Мария рассказала о трех упражнениях, которые помогут справиться с болезнью лучше всего.

- Наиболее оптимальны три цигун-формы. Они являются одними из самых простых и в то же время самых эффективных. Именно их делали мы с мужем, чтобы помочь выздоровлению. Речь идет о движениях "Обнять Вселенную", "Разогнать облака" и движении при котором проекция ваших рук окажется как бы внутри грудной клетки и поможет раздвинуть ее, - отметила Мария.

Дыхательные упражнения позволяют повышать сатурацию Фото: из архива героя публикации

Сейчас и она, и ее супруг уже победили болезнь и приступили к стадии восстановления. Они стараются чаще гулять и практикуют цигун уже на свежем воздухе. Мария и Владимир предпочитают делать дыхательные упражнения где-нибудь в роще, так как там их никто не отвлекает и воздух более чистый.

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