«Думала, для мамы настала точка невозврата»: Ростовчанка через соцсети сказала спасибо врачу скорой помощи

Слова благодарности написала ростовчанка в одном из городских пабликов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Хочу выразить слова благодарности бригаде скорой помощи 803, врачу Владимиру Геннадьевичу и медсестре. Они спасли мою маму. До их приезда я уже считала, что для мамы настала точка невозврата… СПАСИБО вам большое за вашу нелегкую работу!», - такие слова благодарности написала ростовчанка в одном из городских пабликов. Мы отыскали автора поста. И вот, что она рассказала

ОТКРЫЛА ГЛАЗА И СКАЗАЛА: «ЗДРАВСТВУЙТЕ!»

- Моей маме 76 лет. Семь лет назад у нее случился инсульт. С тех пор она – лежачая больная, - рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» ростовчанка Светлана. - Я за ней ухаживаю. Утратив после инсульта возможность полноценно передвигаться, мама не потеряла возможности общаться. Разговаривала, понимала, что происходит вокруг. Но в тот страшный вечер, когда я зашла к ней, то увидела маму как будто бы впавшую в кому. Она ни на что не реагировала. Лежала с закрытыми глазами, руки висели как плети. Я очень испугалась, подумала, что все... И немедленно позвонила в «скорую».

Все, что происходило дальше, как признается женщина, она видела только в сериале «911», который показывали когда-то по телевизору: про экстренные спасения в различных чрезвычайных ситуациях. Ростовчанка рассказывает, что медики прибыли быстро. Врач и медсестра молниеносно оценили ситуацию, задали необходимые вопросы, сделали пациентке укол, поставили капельницу, замерили необходимые параметры жизнедеятельности и не отходили от больной ни на шаг. И, спустя несколько минут та открыла глаза, обвела взглядом присутствующих и сказала: «Здравствуйте!».

По словам женщины, ее удивило отношение медиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

ОТЗЫВ О БРИГАДЕ НАПИСАЛА В ИНТЕРНЕТЕ

- Врач подтвердил, что у мамы случился повторный инсульт, в такой ситуации ее нужно госпитализировать, - продолжила Светлана. - Но мы отказались, поскольку, я видела, что она пришла в себя и ей становится лучше. И за те годы, что ухаживала за ней, я сама уже научилась делать уколы. В итоге, врач дал рекомендации. Сказал вызвать на дом терапевта и невролога. А еще похвалил за то, что моя лежачая больная такая ухоженная.

Женщина подчеркнула, что, конечно же, прибывать на вызовы и оказывать людям медицинскую помощь - это обязанность врачей «скорой», и они просто выполняли свою работу. Так, скажут многие…

- Но, все-таки, как здорово, что есть такие люди, такие профессионалы с таким чутким сердцем, - уверена она. - Да, это их будни. Но такие врачи заслуживают, чтобы о них рассказали. Поэтому женщина спросила у врача, как его зовут, и написала в Интернете отзыв о бригаде.

«ПОМНЮ ВСЕХ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ»

Мы отыскали и того самого доктора. Владимир Ненашев – врач скорой помощи подстанции № 8 Ростова-на-Дону. В общей сложности, на «скорой» работает уже 33 года.

- Конечно же, помню этот вызов. Я вообще помню всех своих пациентов и даже их кардиограммы, - улыбнулся Владимир Геннадьевич.

Работу на «скорой» медик считает своим призванием. За эти годы побывал на стольких вызовах, изъездил столько адресов, стольким людям помог - и не сосчитать! Был не так давно назначен старшим врачом подстанции. Но потом снова вернулся на линию. Ведь сегодня, в дни борьбы с новой коронавирусной инфекцией врачи «скорой» – на передовой.

- А на передовой лишних бойцов не бывает, - уверен Ненашев.

Кстати, в адрес доктора не раз за это время звучали слова благодарных пациентов. Кроме того, он был награжден и Благодарственным письмом Президента России – за работу во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

На "скорой" врач работает уже 33 года. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

МЕКСИКАНСКИЙ ПАЦИЕНТ

Как оказалось, и тогда, во время Чемпионата мира по футболу, матчи которого проходили и в донской столице, Владимиру Ненашеву и его коллегам не раз приходилось оказывать медицинскую помощь, в том числе и гостям нашего города.

- Мы дежурили возле стадиона «Ростов-Арена». День был очень жаркий. Увидели, что одному из болельщиков в группе мексиканских гостей стало плохо. Парень лет 25-ти, крупный, под 100 килограммов весом. Быстро погрузили его на носилки и оказали необходимую медицинскую помощь. Как оказалось, у него был солнечный удар, - вспоминает Ненашев.

Кстати, у Владимира сын – переводчик с испанского. И перед ЧМ-2018 врач попросил сына научить его нескольким распространенным фразам. Понимал, что во время работы эти знания, могут очень пригодиться. И, вот, пригодились! Мексиканский пациент очень обрадовался врачу, который изъяснялся с ним на испанском. А мама иностранца даже обняла доктора и эмоционально принялась его благодарить.

КУЛЬБИТ НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ

Будни Ростова сегодня тоже насыщены разными происшествиями. Не так давно доктору Ненашеву пришлось оказывать медпомощь участникам необычного происшествия. В Западном жилом массиве 30-летний ростовчанин ехал на электросамокате, впереди себя поставил на него свою маленькую дочку. В какой-то момент отвлекся на проезжавшую машину. И, совершив неловкий маневр, врезался в забор организации. В результате у него – рваная зияющая рана на голове от самого лба до затылка порядка 15-ти сантиметров. А у дочки – подозрение на закрытую травму позвоночника.

- Девочку быстро доставили в детскую областную больницу. А мужчину – в БСМП, где вверили хирургам, - вспоминает Владимир и признается, что работы на «скорой» всегда много. Главное, что на ней сегодня нет неравнодушных людей.

Владимир Ненашев – врач скорой помощи подстанции № 8 Ростова-на-Дону. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

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