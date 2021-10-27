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Здоровье27 октября 2021 18:48

Глава Роспотребнадзора рассказал, что продлят ли ограничения после 7 ноября

Все будет зависеть от полученных результатов
ТИХОНОВА Татьяна
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Ограничения могут продлить. Фото: сайт правительства Ростовской области

Ограничения могут продлить. Фото: сайт правительства Ростовской области

Продлятся ли ограничения в Ростовской области, если после введенных сейчас мер, количество случаев заболевания коронавирусом не начнет снижаться. На этот вопрос журналистов во время онлайн-брифинга ответил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Вы же помните слова президента? С учетом конкретной ситуации в субъектах Российской Федерации следует рассматривать различные модели, - напомнил главный санитарный врач области. - Вводить ограничения раньше или даже продолжать их после 7 ноября.

Евгений Ковалев выразил надежду на то, что принимаемые меры должны принести должный эффект, если дончане будут находиться в это время дома.

- И нам удастся обеспечить основную цель — снизить заболеваемость, - озвучил главный санврач региона. - Если она не будет снижаться, рассмотрим дополнительные меры реагирования.

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