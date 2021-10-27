Можно ли будет купить алкоголь во время антиковидных ограничений, рассказали в Роспотребнадзоре

Ждут ли Ростов те же ограничения на работу алкомаркетов, что и в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скажутся ли новые антиковидные ограничения, которые вводятся в Ростовской области с 28 октября, на продаже алкоголя, рассказали в Роспотребнадзоре. Во время онлайн-брифинга в среду, 27 октября, глава ведомства Евгений Ковалев ответил на вопрос журналистов: закроют ли в регионе алкомаркеты также, как это сделали в Москве.

- Решение (о продолжении работы магазинов — прим. ред.) касается всех продовольственных товаров, - отметил Евгений Ковалев.

Напомним, что во время ограничений продолжат работу магазины, где реализуются продовольственные товары и непродовольственные первой необходимости. Алкоголь к обеим категориям разрешенных товаров не относится.

Так, в Москве приостанавливается работа магазинов, специализирующихся на продаже алкоголя, и те, где продукты питания и продовольственные товары первой необходимости составляют менее 30% ассортимента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгений Ковалев: "Эпидемиологическая ситуация в регионе напряженная"

Лидерами по заболеваемости являются Ростов, Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск и Новошахтинск (подробнее)

Евгений Ковалев рассказал, чего Роспотребнадзор ожидает от усиления антиковидных ограничений

Сейчас болезнь распространяется быстрее из-за изменения вируса (подробнее)