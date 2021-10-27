Евгений Ковалев рассказал, чего Роспотребнадзор ожидает от усиления антиковидных ограничений

Если заболеваемость пойдет на спад, уменьшатся и летальные случаи Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный санитарный врач донского региона на брифинге рассказал, на что надеется региональный Роспотребнадзор после введения новых ограничительных мер.

- Мы и все граждане ожидаем снижения ежедневной заболеваемости. Так как если она пойдет на спад, снизятся тяжелые случаи, уменьшится и летальность. А потом начнут работать, приостановленные на сегодня предприятия. И медицинская помощь начнет оказываться в полном объеме, - рассказал Евгений Владимирович.

Также он отметил, что при инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем, очень важен разрыв механизма передачи, поэтому долгие выходные являются профилактическим мероприятием.

Кроме того, главный санврач области надеется, что при 80 процентах привитых среди взрослого населения, вирус станет управляемым.

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