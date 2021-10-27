Евгений Ковалев: "Эпидемиологическая ситуация в регионе напряженная"

Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной Фото: Иван МАКЕЕВ

На онлайн-брифинге в среду, 27 октября, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев рассказал, насколько напряженной в Ростовской области является ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Мы регистрируем более 600 новых случаев в день. В эпидемический процесс вовлечены все территории ежедневно. Мы видим лидеров: наиболее напряженная ситуация - в районах. Кроме Ростова, лидерами являются Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск и Новошахтинск. По районам лидеры на сегодня поменялись и о них мы ежедневно информируем, - рассказал главный санитарный врач региона.

Отдельно глава Роспотребнадзора подчеркнул, что ситуация в отношении основных групп риска опять вернулась к той, которая была при прошлой волне. Максимальная заболеваемость на протяжении двух последних недель в возрастной группе 60+ лет, где максимальное количество летальных исходов. Активность в темпах вакцинации тоже упала в сравнении с летом и весной. В связи с этим возросла заболеваемость в возрастной группе - от 30 до 49 лет, самой мобильной.

- Такая ситуация сохраняется уже два месяца. Кроме того, заболеваемость среди детей начала нарастать с начала сентября. Среди школьников заразились уже более 800 человек по Ростовской области, среди дошколят - более 200, - отметил Евгений Ковалев.

Но важно сказать, что по этому показателю Ростову удается держать ситуацию под контролем. Объявленные каникулы повлияют на стабилизацию в образовательных учреждениях.

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