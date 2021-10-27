Более тысячи студентов-волонтеров в Ростове активно помогают в больницах и пунктах вакцинации

Волонтеры работают в 28 поликлиниках, больницах, пунктах вакцинации против COVID-19 Фото: сайт правительства РО

Более тысячи студенты-волонтеры медуниверситета в Ростове-на-Дону возобновили активную работу по оказанию помощи горожанам. В больницах, пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции трудятся студенты, ординаторы и врачи. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

- Волонтеры работают в 28 поликлиниках, больницах, пунктах вакцинации против COVID-19, в региональном центре оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции, доставляют продукты питания, лекарственные средства жителям области, которые находятся на самоизоляции, - уточняется на сайте.

Самые активные волонтеры-медики получили награды от председателя профсоюза работников здравоохранения России Анатолия Домникова. Медалями за заслуги в борьбе с пандемией удостоились 15 студентов и сотрудников вуза.

- В начале пандемии все студенты медицинских вузов объединились. Они показали, что зрелые, отлично понимающие, какую выбрали профессию. Никто не отлынивал, сообща противостояли пандемии COVID-19. Это очень дорогого стоит, - обратился к волонтерам Анатолий Домников.

АЛЛО!

Чтобы получить помощь волонтеров, можно обращаться по номеру 8-800-200-34-11

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки в Ростовской области умерли 28 человек с диагнозом COVID-19

Всего с начала пандемии вирус унес жизни 7583 человека (подробнее)