За сутки в Ростовской области умерли 28 человек с диагнозом COVID-19

С начала пандемии в Ростовской области жертвами ковида стали 7615 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Ростовской области скончались еще 32 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Такие данные на утро среды, 27 октября, приводит пресс-служба правительства Ростовской области.

Это 17 женщин в возрасте от 46 до 85 лет и 15 мужчин – от 30 до 90 лет. Все страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - сообщают в управлении информационной политики правительства региона.

Всего же с начала пандемии в Ростовской области жертвами ковида стали 7615 человек.

Напомним, за последние сутки зарегистрировано 609 новых случаев заболевания коронавирусом - обновлен антирекорд в регионе.

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