Поможет ли локдаун в Ростовской области остановить коронавирус, рассказывает врач

Пойдет ли заболеваемость на спад после закрытия многих заведений? Фото: Иван МАКЕЕВ

С четверга, 28 октября, в Ростовской области введены жесткие антиковидные ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев днем ранее. Ряд объектов прекращает работу на все время каникул — до 7 ноября, чтобы сократить темпы распространения коронавирусной инфекции среди жителей региона. В сети жители стали озвучивать свои сомнения: а помогут ли такие жесткие меры, или только принесут убытки бизнесу, а люди так и продолжат заболевать сотнями в день? Введенные ограничения прокомментировал Радио «КП - Ростов-на-Дону» заместитель главного врача МЦ «Семья» Николай Воликов.

- Возможно, кому -то покажется, что некоторые ограничения выглядят абсурдно. Например, в части закрытия в ночное время заведений общепита. Но, поверьте, это сделано для того, чтобы избегать лишних контактов, мест большого скопления людей. Для того, чтобы заболеваемость начала снижаться, - приводит пример врач. - В обычное время ты пошел бы с друзьями вечером в кафе, а там еще группы людей, ведь на работу завтра не надо идти.

Доктор объяснил механизм ограничительных мер, которые должны помочь сократить заболеваемость в регионе.

- Не относитесь к этим ограничениям критично. С этим нужно научиться жить в наше время, к сожалению. Это данность сегодняшнего дня, - призывает Николай Воликов. - Главная цель — разорвать цепочку передачи вируса от человека к человеку. Разобщить большие коллективы. И каникулы в школах продлены по этой же причине. Постарайтесь провести это время с семьей, по возможности не выезжая в места большого скопления людей.

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