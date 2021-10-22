Тромбозы и даже паралич: ростовский медик рассказал, что грозит переболевшим ковидом

С последствиями коронавируса могут столкнуться даже те, кто переболел в легкой форме. Фото: Иван МАКЕЕВ

Диспансеризация после коронавируса обязательна для всех пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. И медики советуют проверяться даже тем, кто легко перенес ковид. Что грозит переболевшим и как выявляют эти проблемы, рассказал заместитель главврача медцентра «Семья» Николай Воликов.

Коронавирус может отразиться не только на дыхательной системе, но также на сердечно-сосудистой и нервной системе. Доказано влияние ковида на свертывающую систему, поэтому кроме противовирусных и антибактериальных при лечении часто используют антикоагулянты.

— Антикоагулянты принимают для профилактики тромбообразования. В отличие от других препаратов их прием могут продлить еще на месяц после выздоровления. Чаще всего осложнения проявляются в виде инсультов или инфарктов, но бывают и тромбозы вен верхних и нижних конечностей, — говорит врач.

Последствия для здоровья могут возникать не только у тяжелых пациентов, но и тех, кто переболел в легкой форме. Например, у молодых в возрасте 20 — 30 лет часто возникают проблемы с нервной системой. Причем в некоторых случаях осложнения настолько серьезные, что у людей отказывают руки и ноги.

КАК ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

В перечень мероприятий для переболевших ковидом входят компьютерная томография, спирометрия, общий анализ крови, коагулограмма (оценка свертываемости крови) и другие анализы и исследования на усмотрение курирующего доктора. Длительность диспансеризации зависит от тяжести перенесенной болезни.

— Пациенты, которые лечились в стационаре, находятся под наблюдением в течение года. Диспансеризация проходит через восемь недель после выписки, далее — через три, шесть и 12 месяцев. У тех, кто перенес ковид в легкой форме, диспансеризация занимает меньше времени. Врач назначает различные виды обследования и препараты в зависимости от состояния человека.

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