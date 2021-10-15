Как заболевшие ростовчане маскируют ковид, чтобы попасть в частную клинику

КТ – или компьютерная томография, в период пандемии стала сверх востребованным исследованием. Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области заболевших коронавирусной инфекцией становится больше с каждым днем. В день на Дону регистрируют сотни новых случаев, а истории про ее коварство для многих перестали быть мифом – кто-то ощутил на себе, у кого-то родственник, знакомый или коллега не смог и вовсе справиться с болезнью.

Как известно, одним из осложнений covid-19 является поражение легких, которое приводит к развитию пневмонии. КТ – или компьютерная томография, в период пандемии стала сверх востребованным исследованием.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить, насколько сложно и когда можно попасть на компьютерную томографию в Ростове тем, кто уже заболел коронавирусом.

«ДИАГНОЗ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ И ПО ХРИПАМ»

- Если у больного наблюдается кашель, высокая температура и сниженная сатурация крови, его отправляют на дополнительное обследование с помощью компьютерной томографии, - рассказывает фельдшер аксайской больницы Камила Курбанова. - Диагноз иногда получается поставить и по хрипам: при развитии пневмонии от коронавируса через фонендоскоп можно услышать характерный скрежет в легких при дыхании. Это очень не приятный звук, который трудно спутать с чем-то другим. Однако, чтобы подтвердить диагноз, в любом случае нужен результат компьютерного обследования.

Но в районной или городской больнице пациентам-ростовчанам приходится ждать обследования по две недели, а кому-то даже и месяц.

- У меня была температура неделю и сильный кашель, мне сказали приходить на КТ через три недели, - рассказывает ростовчанка Анастасия Калинина. - Пришлось идти и искать частную поликлинику, чтобы там сделали обследование. Как итог – снимок показал 20 % поражения легких.

И в Сети можно встретить десятки таких комментариев.

Чтобы подтвердить диагноз, в любом случае нужен результат компьютерного обследования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧАЩЕ МОЖНО УСЛЫШАТЬ «НЕТ»

При этом ростовские реалии таковы, что зачастую в платные клиники с COVID-19 не пускают. Мы обзвонили несколько коммерческих центров, где делают компьютерную томографию. Как правило, операторы сразу задают вопрос: «Есть ли температура и кашель?». Если подобные симптомы озвучены, то томографию легких даже за деньги не делают.

- В платном учреждении могут принять пациента с короновирусом на КТ-обследование, но обязательно нужно сообщить, что речь идет об инфицированном пациенте, чтобы все работники приняли меры предосторожности, - рассказал заместитель главного врача по медицинской части медицинского центра «Семья» Николай Воликов. – Но зачастую, с целью обезопасить себя и своих работников, клиники не принимают пациентов, ограничивая прием таких больных.

К тому же, частным клиникам запрещено выдавать листки нетрудоспособности по коронавирусной инфекции, это могут сделать только государственные учреждения. Поэтому не всегда такой визит нужен и самому пациенту, если цель визита - больничный.

ПОПАСТЬ ПОД САНКЦИИ

Получается, если человек болеет коронавирусом и имеет направление на КТ, сделать его он может только в государственной больнице. Чтобы не ждать месяц и снять собственные опасения, некоторые ростовчане готовы идти на ухищрения. Чтобы сделать томографию в платной клинике, пьют жаропонижающие средства и приходят с коронавирусом на обследование. Естественно, после того, как диагноз подтверждается, руками медикам махать уже поздно.

Кстати, мало, кто задумывается, что такое поведение отчаянного пациента может обернуться и наказанием.

- Если человек не предупредил, что у него есть коронавирус, а пришел в клинику и из-за него заболеют другие люди, то такого посетителя могут привлечь даже к уголовной ответственности, - рассказывает Николай Николаевич. - Выходя из дома с подтвержденным диагнозом и не предупредив об этом медработников, можно попасть под санкции закона*.

«ЕСТЬ ЧЕТКИЕ ПОКАЗАНИЯ»

Николай Воликов констатирует: страх за собственную жизнь, отсутствие знаний по теме и истерия нередко приводят к ненужному ажиотажу и большим очередям на этот тип исследования. Но КТ - эта не та методика, которую нужно делать для "подстраховки". Для нее есть четкие показания.

По словам специалиста, если есть высокая температура на протяжении нескольких дней выше 38 градусов, частота дыхательных движений выше 22, а сатурация - насыщения крови кислородом - ниже 95, то томографию нужно делать. Если же этих симптомов нет, то профилактическое проведение обследования с применением рентгена не обосновано.

- Не стоит забывать, что компьютерная томография - это метод, который влияет на облучение организма, поэтому для него нужны веские основания, - продолжает врач. – Да, все томографы, которые есть в городе, выдают одинаковую степень облучения, и она не большая. Если есть направление на обследование, вреда от установки бояться не нужно, он не значительный. Но наличие коронавируса в организме не является показанием для проведения компьютерного обследования.

КТ - эта не та методика, которую нужно делать для "подстраховки". Для нее есть четкие показания. Фото: Светлана Макеева

«РАДИ ТОЧНОСТИ ДИАГНОЗА»

Также врач отмечает, что не нужно сразу делать компьютерную томографию в первые дни, когда у пациента подтвердился диагноз.

- Многие считают, что врачи намеренно назначают КТ с запозданием болезни, но это делается ради точности диагноза, - говорит ростовский врач. - Рекомендовано проводить анализ с помощью томографии с 6 по 11 день с начала болезни. Потому что есть понятие, что рентген-картина «запаздывает» и при наличии клинических симптомов томограмма может ничего не показать. Получится, что человек может сделать снимок сразу после подтверждения у него диагноза коронавируса, но тот не покажет поражения легких, и у больного сформируется ложное представление о болезни.

А вот после того, как пациент переболел коронавирусом, повторное исследование с помощью рентгена нужно делать только через 20-30 дней. Лишь тогда получится увидеть все проявившиеся изменения.

КСТАТИ*

Нарушение инфицированными людьми ограничительных мер и предписаний карается штрафом в размере от 15 до 40 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц и ИП – от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

В случае неумышленного причинения вреда санкции составят от 150 до 300 тысяч рублей для граждан, от 300 до 500 тысяч – для должностных лиц, для ИП и юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы – до 5 лет.

В случае смерти двух и более лиц нарушителю грозит заключение до 7 лет.

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