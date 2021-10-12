"Ну и что? Все болеют!": Ростовчан с диагнозом "коронавирус" отправили в поликлинику сдавать ПЦР-тесты

В Ростове местных жителей возмутили переполненные коридоры поликлиник Фото: Яндекс.Карты

Непростая ситуация с ростом заболевших коронавирусом уже привела к тому, что главный санитарный врач Ростовской области предложил усилить ограничения, дабы остановить распространение вируса. В частности, не пускать в торговые центры и на культурные мероприятия без QR-кода. Вопрос этот еще решается. Но как быть с тем, что зараженным пациентам приходится самим ходить по городу? Этим вопросам задались наши читатели.

"МЫ ЖЕ БОЛЕЕМ"

Жители Железнодорожного района города Ростова-на-Дону пожаловались на обстановку, сложившуюся в городской поликлинике №14. У Валерия и Елены (имена изменены по просьбе героев публикации - прим. редакции) неделю назад был выявлен коронавирус. Врач-терапевт назначил препараты и отправил лечиться в домашних условиях. На 11 октября паре было назначено повторное тестирование.

- Мы были практически уверены в том, что медсестра придет к нам домой и возьмет анализы. Но не тут-то было. Нам прямым текстом было сказало, что мы должны явиться в поликлинику самостоятельно. На наш вопрос: "А как же другие люди? Мы же болеем!" мы услышали ответ: "Ну и что? Все болеют!" - недоумевают ростовчане.

"НЕ ХОЧЕШЬ - ЗАБОЛЕЕШЬ"

Но, как говорится, сказано - сделано. В положенный день и время пара явилась на повторное тестирование. Но каково же было их удивления, когда своей очереди им пришлось ждать в небольшом коридоре, в который набилось порядка 30 желающих пройти тестирование.

- Ладно мы! Мы уже заражены, но ведь в этой толчее есть и те, кто абсолютно здоров и ему надо сдать тест, например, для поездки куда-нибудь. Кто-то добросовестно надевает маску, кто-то спускает ее на подбородок, кто-то открывает лишь нос... И вот спрашивается, как в таких условиях не заразиться. Тут, даже если не хочешь, заболеешь! - высказала свое мнение пара.

ОФИЦИАЛЬНО

"В поликлинике организован фильтр"

"КП - Ростов-на-Дону" обратилась за комментарием по поводу происходящего к главному врачу медицинского учреждения.

- В нашей поликлинике организован фильтр с целью маршрутизации и разделения потоков пациентов, - сообщил главврач поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов. - Все пациенты с признаками ОРВИ обслуживаются в фильтре и не находятся в основном здании поликлиники, таким образом контакт пациентов, обращающихся в поликлинику с инфекционными больными исключен. Медицинская помощь пациентам с COVID-19 оказывается в соответствии с приложением №8 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

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