В Роспотребнадзоре предложили не пускать в ТЦ и на культурные мероприятия людей без QR-кода

С пятницы по воскресенье в Ростове пресекли проведение 11 концертов, где нельзя было выполнить антиковидные требования Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев предложил усилить антиковидные меры в Ростовской области. Об этом он заявил в понедельник, 11 октября, во время заседания областного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

- Пускать людей в торговые центры, кинотеатры и другие объекты культуры при наличии QR-кодов, - предложил Евгений Ковалев. - Так, только за минувшие выходные в Ростове удалось пресечь 11 концертов, где ожидалось массовое скопление людей на танцполе.

Также глава донского Роспотребнадзора просил рассмотреть возможность включения в проект постановления обязательное обследование лиц, которые уезжают из региона более чем на три дня и обязать их по возвращении сдать ПЦР-тест и три дня пробыть дома в самоизоляции. Также просил медиков докладывать об известных им фактах нарушения режима самоизоляции людьми, признанными контактными к заболевшим.

Кроме того, из-за роста заболеваемости среди студентов сузов, главный санврач рекомендовал обязать студентов надевать лицевые маски на общих лекциях и при нахождении в общих рекреационных зонах.

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