В ростовском горздраве объяснили, почему можно заразиться коронавирусом после прививки

В Ростовской области расширили перечень категорий граждан, для которых вакцинация обязательна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону рассказали, в каком случае можно заразиться после прививки. Об этом говорится на официальной странице ведомства в социальных сетях.

Как объяснили в горздраве, иммунный ответ организма формируется в течение 21 дня после прививки. В течение этого времени можно заразиться коронавирусом.

— Высокая инфицирующая доза возбудителя, попавшая в организм, может вызвать так называемый «прорыв иммунитета». Другое дело, что привитый человек перенесет заболевание в легкой форме, без осложнений, — прокомментировали в управлении здравоохранения.

Кроме того, вакцинированный может быть переносчиком заболевания. У привитого вырабатывается иммунитет, который при попадании вируса сдерживает развитие болезни. Но на передачу вируса прививка не влияет.

— То есть пациент не болеет, но теоретически может передать (вирус – прим.ред.) другому человеку с ослабленным иммунитетом. Подчёркиваем, прививка не может вызывать болезнь, в ней нет цельного вируса, лишь тренировочные фрагменты его белка, не способные к размножению, — пояснили в горздраве.

Чтобы не болеть после прививки и не заражать других, власти посоветовали носить маски в общественных местах, например, в автобусах и такси.

Напомним, в Ростовской области расширили перечень категорий граждан, для которых прививка стала обязательной. Теперь вакцинироваться должны сотрудники сферы гостиничного бизнеса, курьеры и другие представители служб доставки (в том числе и стационарных пунктов выдачи товаров), работники промышленного производства, а также волонтеры.

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